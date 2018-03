POL-KA: (KA) Karlsruhe – Weltkriegsbombe in Killisfeld-Aue entschärft

Karlsruhe (ots) – Die auf einer Baustelle in der Fiduciastraße freigelegte englische Fliegerbombe wurde um 17.20 Uhr durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft. Die Räumung des gefährdeten Bereichs ist direkt im Anschluss wieder aufgehoben worden, so dass die betroffenen Anrainer wieder in ihre Wohnungen beziehungsweise Arbeitsplätze zurückkehren konnten. Neben den Rettungskräften und der Feuerwehr waren 106 Polizeibeamte inklusive einer Hubschrauberbesatzung im Einsatz.

