POL-KA: (KA) Karlsruhe – Zwei verdächtige Jugendliche nach Diebstahl durch Geschädigten ertappt

Karlsruhe (ots) – Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren erwartet nach dem Diebstahl eines Kinderscooters eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Verdacht des schweren Diebstahls. Ein Anwohner des Rüppurrer Heckenweges wurde am Dienstagabend um 19.00 Uhr von einem aufmerksamen Bürger bezüglich des verdächtigen Verhaltens zweier Jugendlicher, die einen Kinderscooter mit sich führten, informiert. Der Angesprochene realisierte sofort, dass es sich bei dem Scooter wohl um jenen seines Sohnes handelte, den dieser mittels Zahlenschloss an einen Holzbalken geschlossen hatte. Sogleich machte sich der Vater auf die Suche nach den beiden Übeltätern, da, wie er feststellen musste, der Roller samt dem Schloss durch Herausreißen des Holzbalkens entwendet worden war. Auf einem in der Nähe befindlichen Spielplatz wurde der Mann schließlich fündig. Dort konnte er die beiden Jugendlichen samt Scooter antreffen und die Polizei verständigen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten kontrollierten die beiden mutmaßlichen Diebe, wobei sich herausstellte, dass beide bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten sind. Das Kinderspielzeug wurde dem Eigentümer wieder ausgehändigt.

Stefan Moos, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3878815