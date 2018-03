POL-KA: (KA) Karlsruhe – Zwei Verletzte nach Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Karlsruhe (ots) – Zwei verletzte Personen sowie ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Bundesstraße B10 bei Karlsruhe-Hagsfeld ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 36-jährige Fahrer eines Lkws gegen 13:45 Uhr die rechte Spur der Nordtangente B10 von Grötzingen kommend in Richtung Hagsfeld. Ein Stück hinter ihm fuhr eine 44-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Suzuki auf der linken Fahrspur. Kurz vor dem Erreichen der Elfmorgenbruchstraße wechselte der Lkw-Fahrer plötzlich auf die linke Spur und wollte offenbar mit seinem Laster wenden. Dabei übersah er aber das Fahrzeug der 44-Jährige, das zu diesem Zeitpunkt gerade am Lkw vorbeifuhr. In der Folge kam es zur Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der Suzuki ins Schleudern geriet und letztlich quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam.

Durch den Zusammenstoß erlitten die 44-Jährige sowie ihr 6-jähriger Sohn leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Am Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro, der Schaden am Lkw beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

