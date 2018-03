POL-KA: (KA) Marxzell- In Einkaufsmarkt eingebrochen und mit gestohlenem BMW geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 2 Uhr und 4 Uhr gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in der Speiglerstraße eingedrungen. Sie versuchten erfolglos einen eingemauerten Tresor aus der Wand zu brechen, flüchteten aber dann mit Zigaretten und Alkoholika im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem entwendeten die Täter einen schwarzen BMW 530i mit dem amtlichen Kennzeichen KA-EI 4000 im Wert von circa 10.000 Euro. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Albtal, Telefon 07243 67779, erbeten.

