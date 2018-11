POL-KA: (KA) Mühlburg – Brand in Seniorenzentrum

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand kam es am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr im Seniorenzentrum in der Hardtstraße in Mühlburg. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte ein Mülleimer, der im Gemeinschaftsflur vor einem Bewohnerzimmer stand und entzündete eine dahintergelegene Wand. Durch den Brand und die dadurch entstandene Rauchentwicklung musste ein 70-jähriger mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Feuerwehr die den Brand löschte entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

