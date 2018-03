POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen – Vermutlich technischer Defekt verursacht Küchenbrand

Karlsruhe (ots) – Vermutlich durch einen technischen Defekt kam es am Mittwochabend in der Schützenstraße in Oberhausen zu einem Küchenbrand, bei dem ein 21 Jahre alter Mann mit einer leichten Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert wurde.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer gegen 18:40 Uhr im Bereich des Herdes aus und griff auf die Dunstabzugshaube über. Das Feuer konnte durch die Freiwillig Feuerwehr Oberhausen-Rheinhausen rasch gelöscht werden. Durch den Brand entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3874168