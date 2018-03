POL-KA: (KA) Rheinstetten – Diebe erbeuten zwei Uhren bei Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – Am Montag, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Am Bitterberg in Rheinstetten. Vermutlich wurde das Küchenfenster aufgehebelt. Die Eindringlinge durchsuchten mehrere Schubladen und Schränke. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden zwei Uhren im Wert von etwa 700,00 Euro entwendet.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3890057