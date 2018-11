POL-KA: (KA) Rheinstetten-Neuburgweier – Zusammenstoß zwischen Feuerwehrfahrzeug und Motorrad, zwei schwerverletzte Personen

Anzeige

Rheinstetten (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Feuerwehrfahrzeug und einem Motorrad kam es am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr auf der Rheinstraße. Der 29jährige Fahrer eines Feuerwehrfahrzeuges wollte von der Rheinstraße nach links in die Tullastraße abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich ein auf der Rheinstraße entgegenkommendes Motorrad. Auf dem Motorrad der Marke Harley-Davidson saß ein 56jähriger Mann sowie sein 18jähriger Sohn. Der Motorradfahrer versuchte noch, durch eine Vollbremsung einen Zusammenprall zu verhindern, kam hierdurch jedoch zu Fall und prallte gegen das abbiegende Feuerwehrfahrzeug. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch sein Sohn wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Das Feuerwehrfahrzeug befand sich nicht auf einer Einsatzfahrt. Durch den Unfall etstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

