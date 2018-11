POL-KA: (KA) Stutensee – Aufgefundene Schafskadaver geben Rätsel auf

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine Spaziergängerin teilte der Polizei am Mittwochmorgen mit, dass sie einen grausigen Fund gemacht hat. Beim Waldparkplatz in Stutensee, stieß die Spaziergängerin mit ihrem Hund auf acht Schafskadaver von Jungtieren die fachgerecht aufgebrochen worden waren. Ob ein Zusammenhang mit den in Bretten entwendeten Schafen besteht ermittelt der Fachdienst Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Auch hier bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Sollten sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich des Waldparkplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben nimmt das Polizeirevier Karlsruhe Waldstadt, 0721 96718-0, sachdienliche Hinweise entgegen.

