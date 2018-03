Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Stutensee-Blankenloch (ots) – Vermutlich der Einbruchsalarm einer Bank in der Hauptstraße hat Unbekannte am Donnerstag gegen 3.30 Uhr in die Flucht geschlagen. Außerdem wurde ein Anwohner durch eine Explosion aufgeschreckt, der beim Nachschauen noch … Lesen Sie hier weiter…

