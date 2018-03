POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher – Einbrecher trifft auf Bewohner

Karlsruhe (ots) – Einen Einbrecher konnte eine 44-Jährige am Montagabend auf frischer Tat in ihrem Haus in der Stettfelder Straße antreffen. Nachdem alle Familienmitglieder kurz nach 20.00 Uhr das Haus verlassen hatten, hörte die Frau Geräusche im Haus. In der Annahme ein Familienmitglied sei zurückgekommen ging sie in den Flur. Hier traf sie auf einen schwarz gekleideten und maskierten Einbrecher. Dieser flüchtete sofort als er die Frau bemerkte und konnte unerkannt entkommen. Personen, die am Montagabend in der Stettfelder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

