Waldbronn (ots) – Am Samstagmorgen stellte kurz vor 10.00 Uhr der Mitarbeiter eines Fahrradhandels in der Herrenalber Straße in Neurod einen Einbruch in die Geschäftsräume fest. Nach Hinzuziehung der Polizei konnte festgestellt werden, dass sich …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3877356