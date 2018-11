POL-KA: (KA)Bruchsal – Automaten in Parkhaus aufgebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag zwei Kassenautomaten in einer Tiefgarage Am alten Schloss in Bruchsal aufgebrochen und dabei Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Dieb gewaltsam Zutritt über eine Eingangstür in das Parkhaus. Im Anschluss beschädigter er die Schlösser beider Automaten und entnahm in der Folge das aufgefundene Bargeld. Mit seiner Beute verschwand der Langfinger bislang unerkannt. An den Automaten entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Aufbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

