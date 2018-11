POL-KA: (KA)Bruchsal – Münzautomaten aufgebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag erneut fünf Münzautomaten bei einem Waschpark in der Straße Im Wendelrot in Bruchsal aufgebrochen. In der Folge entnahmen die Diebe aus den Münzfächern eine geringe Menge an Münzgeld, da die Automaten durch den Betreiber am Abend zuvor geleert wurden. Mit ihrer Beute verschwanden die Langfinger bislang unerkannt. Der durch den Aufbruch angerichtete Sachschaden kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzten.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4112627