POL-KA: (KA)Waghäusel – Pkw-Fahrer nach Aufprall auf Hauswand schwer verletzt

Waghäusel (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 30-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der L 560 (alte B36)in Höhe der Kreisstraße 3525 zu. Nach den bisherigen Feststellungen war der 30-Jährige gegen 14.25 Uhr mit seinem VW von Mannheim kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Kreisstraße 3525 kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett und prallte nahezu ungebremst gegen die Hauswand des dortigen Forsthauses. Der Schwerverletzte wurde vor Ort durch einen Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden wird auf ca. 60 000 Euro geschätzt.

Dieter Werner Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3892551