POL-KA: Nachtrag zur Pressemeldung von heute 14.43 Uhr zu VU in Neuweiler (CW) Neuweiler- Abgebogen trotz Gegenverkehr

Anzeige

Neuweiler (ots) – Die Unfallzeit des beschriebenen Unfalls war bereits um 11.30 Uhr. Zudem war der 79-jährige VW-Tiguan-Fahrer nicht in Richtung Oberkollwangen sondern in Fahrtrichtung Neuweiler unterwegs und beabsichtigte in die Tulpenstraße im Gewerbegebiet einzufahren. An dieser Einmündung kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden 81-Jährigen Golf-Fahrerin. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 40.000 Euro geschätzt. Wir bitten die Ergänzungen bei Ihrer Berichterstattung zu berücksichtigen.

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4111442