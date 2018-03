Pforzheim (ots) – Die Jugendverkehrsschulen Pforzheim und Mühlacker öffnen nach der Winterpause am Donnerstag, den 01.03.2018 in Mühlacker und am Freitag, den 02.03.2018 in Pforzheim, wieder ihre Pforten. Kinder im Alter von 7-13 Jahren können dann …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3876709