Pforzheim (ots) – Ein 34-Jähriger Opel-Fahrer ist am Donnerstag gegen 2.15 Uhr vor einer Polizeistreife geflüchtet und dann in die Tiefe gesprungen. Einer Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord ist der Opel-Fahrer aufgefallen, der zunächst an …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3880829