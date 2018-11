Pforzheim: Auf geparkten Lkw aufgefahren – Pkw-Fahrer schwer verletzt

Anzeige

Schwere aber offenbar nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen ein 33-jähriger Autofahrer bei Pforzheim, als er beim Ausfahren aus einem Autobahnrastplatz auf einen geparkten Sattelzug auffuhr und sich sein Fahrzeug unter den Sattelauflieger schob.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei wollte der 33-Jährige mit seinem Renault kurz vor 07:30 Uhr den an der Bundesautobahn A8 gelegenen Autobahnrastplatz Kämpfelbach in Richtung Karlsruhe verlassen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Mann dabei auf einen seitlich der Ausfahrt abgestellten Sattelzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich der Renault teilweise unter den Sattelauflieger. Offenbar konnte sich der Autofahrer noch rechtzeitig ducken um tödliche Verletzungen zu vermeiden. Dennoch erlitt er schwere, aber wohl nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 33-Jährigen zunächst vor Ort, bevor er zur weiteren Behandlung von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Am Renault sowie am Sattelauflieger entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Rastplatz gesperrt werden.

