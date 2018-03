POL-KA: (PF) Pforzheim – Autofahrer erfasst Fußgängerin an Haltestelle und flüchtet

Pforzheim (ots) – Wie der Polizei gestern bekannt wurde, kam es am Dienstagabend an der Bushaltestelle „Im Kühlen Grund“ in Pforzheim-Eutingen zu einem Unfall, bei dem ein unbekannter Fahrzeugführer eine an der Haltestelle wartende 29-Jährige erfasste. Die junge Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen, der Unfallverursacher jedoch flüchtete von der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wartete die 29-Jährige gegen 19:00 Uhr an der Haltestelle auf den Bus. Plötzlich geriet ein aus Richtung Niefern herannahender Pkw zu weit nach rechts bis auf den Bürgersteig der Haltestelle und erfasste dabei die wartende Frau, so dass diese zu Boden stürzte. Der unbekannte Fahrer hielt mit seinem Auto zwar kurz an, flüchtete aber anschließend in Richtung Pforzheim.

Die junge Dame erlitt durch den Zusammenstoß eine Prellung, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste.

Bei dem flüchtigen Unfallfahrzeug soll es sich laut der Geschädigten um einen goldfarbenen Mittelklassewagen gehandelt haben. Weitere Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht.

Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

