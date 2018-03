POL-KA: (PF) Pforzheim- Brand in einer Wohnung

Pforzheim (ots) – Vermutlich eine brennende Zigarette im Bett war die Ursache für einen Brand in einem Ein-Zimmer-Appartement in der Zehnthofstraße am Dienstag gegen 17 Uhr. Drei Personen aus Nachbarwohnungen, die den Rauch eingeatmet hatten, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in einem Krankenhaus behandelt. Für Löscharbeiten musste die Straße für kurze Zeit gesperrt werden. Die Möblierung wurde zerstört, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

