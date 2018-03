POL-KA: (PF) Pforzheim – Brandstiftung an Holzpavillon, Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen Holzpavillon in der Kelterstraße angezündet und dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Über einen Taxifahrer wurde am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, der Einsatzzentrale gemeldet, dass der besagte Holzpavillon in der Nähe des dortigen Spielplatzes qualmen würde. Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Pforzheim-Süd setzten Unbekannte die beim Pavillon ausgebrachten Holzspäne in Brand, wodurch einer der Holzbalken Feuer fing. Durch die herbeigerufene Pforzheimer Berufsfeuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert und rasch gelöscht werden. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 entgegen.

