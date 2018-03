POL-KA: (PF) Pforzheim – Einbruch in Geschäft

Pforzheim (ots) – Ein bislang Unbekannter brach am Mittwoch gegen 04.00 Uhr in ein Geschäft in der Lammstraße ein. Im Geschäft verstaute er Zigaretten, Prepaidkarten und Sim-Karten in Wert von mehreren tausend Euro in Kartons und trug diese aus dem Geschäft. Der Einbruch wurde durch die Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Täter trug zur Tatzeit eine schwarze Kapuzenjacke und eine helle Winterjacke mit dunklen Streifen an den Ärmeln. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lammstraße gemacht haben, oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3892400