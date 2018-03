POL-KA: (PF) Pforzheim – Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots) – Am Dienstag, zwischen 18:00 und 21:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Adolf-Sautter-Straße in Pforzheim ein. Der Gesamtdiebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 5500,00 Euro.

Die Diebe betraten zunächst den Gartenbereich und verschafften sich von dort aus, über die Terrassentür und das Terrassenfenster, Zutritt in das Hausinnere. Es wurden sämtliche Räume durchwühlt und einige Gegenstände entwendet – darunter Schmuck, eine Uhr, Bargeld sowie zwei Sparbücher. Nach aktuellem Ermittlungsstand flüchteten die Täter durch das bereits aufgebrochene Terrassenfenster.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd gerne telefonisch unter 07231/186 – 3311 entgegen.

