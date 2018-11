POL-KA: (PF) Pforzheim – Festnahme und Haftvorführung nach Wohnungseinbruch in Ispringen

Anzeige

Pforzheim, Ispringen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 27-jähriger Ungar konnte am Donnerstag nach einem Wohnungseinbruch in Ispringen auf frischer Tat festgenommen und sodann am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Donnerstag, 08.11.2018, gegen 10.45 Uhr, nahm eine Zeugin auf dem Nachbargrundstück eine fremde männliche Person wahr. Sie wusste, dass ihre Nachbarn außer Haus waren und der Mann dort nichts zu suchen hatte, weshalb sie umgehend die Polizei verständigte. Die kurze Zeit später eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord stellten fest, dass offensichtlich die Wohnräume durchsucht worden waren und fanden unterhalb der Terrasse zurückgelassene, aus dem Haus mitgenommene Schmuckverpackungen.

Aufgrund der bekannt gewordenen Fluchtrichtung geriet ein in der Nachbarschaft gelegenes Wohnanwesen in den Fokus der Beamten. Hier konnte der ungarische Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden. Er räumte die Tat ein und offenbarte sein Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro, unter dem sich Schmuck, ein Navigationsgerät, eine Festplatte und ein Tablet befanden. Der dringend Tatverdächtige hält sich nach seinen Angaben erst seit vier Wochen in Deutschland auf. Er wurde am Freitag auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt der Haftbefehl erließ. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4111406