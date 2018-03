POL-KA: (PF) Pforzheim – Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Pforzheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Einparken in der Carl-Hölzle-Straße an einem geparkten VW Fox einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Täter mit seinem Auto in unbekannte Richtung. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Unfallzeugen, sich telefonisch unter (07231) 186-4100 zu melden.

