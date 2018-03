POL-KA: (PF) Pforzheim-Huchenfeld – Scheiben an Neubau Flüchtlingsunterkunft eingeschlagen

Pforzheim (ots) – Unbekannte haben am Mittwoch 15 Scheiben an Türen und Fenstern am Neubau für Flüchtlinge Am Heerweg eingeworfen. Ein Zeuge konnte gegen 2.45 Uhr Scheibenklirren wahrnehmen und meldete dies der Polizei. Trotz schneller Überprüfung war kein Täter mehr anzutreffen. Der Staatsschutz beim Pforzheimer Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon 07231 186-3311 oder den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555, erbeten.

