POL-KA: (PF) Pforzheim – Motorradfahrer durch tiefstehende Sonne geblendet

Pforzheim (ots) – Glücklicherweise unverletzt blieb ein 38-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 621 in Höhe Ispringen. Er fuhr gegen 15.45 Uhr hinter dem Pkw eines 44-Jährigen von Eisingen in Richtung Pforzheim. Nach dem Kreisverkehr, in Höhe der Abzweigung nach Ispringen, wollte der 44-Jährige mit seinem Pkw nach links auf einen Feldweg abbiegen. Aufgrund der tiefsitzenden Sonne erkannte dies der Biker zu spät und prallte gegen die linke Fahrzeugseite des abbiegenden Mercedes. Der 38-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Seine fahrerlose Maschine rollte auf den Feldweg und zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf eine Wiese. Hierbei streifte das Motorrad eines der geparkten Fahrzeuge leicht. Der Schaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

