POL-KA: (PF) Pforzheim – Parkscheinautomat aufgebrochen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag einen Parkscheinautomaten in einem Parkhaus in der Luisenstraße aufgebrochen und dabei Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Pforzheim-Nord verschaffte sich der Dieb gegen 03.30 Uhr Zutritt in das Parkhaus der Sparkasse, in welchem er gezielt den Automaten anging. Durch Aufhebeln war es ihm möglich an den Münzbehälter zu gelangen und das Bargeld an sich zu nehmen. Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Aufbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4113071