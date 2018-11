POL-KA: (PF) Pforzheim – Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein 42jähriger Fahrer eines BMW befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 05 Uhr die Hauptstraße in Richtung Niefern. An der Einmündung „Am Kühlen Grund“ bog zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Pkw in die Hauptstraße in Richtung Pforzheim ein und kam hierbei auf die Fahrspur des BMW-Fahrers. Durch das Ausweichmanöver prallte der BMW gegen ein geparkten Nissan. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, insbesondere zu dem unbekannten Pkw, werden gebeten, sich unter 07231 / 186 4100 mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

