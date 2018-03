Pforzheim (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro hat vermutlich der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstag zwischen 6.50 Uhr und 15 Uhr angerichtet. Möglicherweise beim Rangieren in der Heilbronner Straße prallte er gegen einen …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3880900