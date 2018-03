POL-KA: (PF) Pforzheim – Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte Busfahrgäste

Pforzheim (ots) – In Pforzheim missachtete am Montagmittag gegen 13:30 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer an der Kreuzung Zerrennerstraße / Goethestraße die Vorfahrt eines Reisebusses, der die Goethestraße befuhr. Der 52-jährige Busfahrer konnte zwar noch rechtzeitig bremsen und dadurch einen Zusammenstoß mit dem VW vermeiden, infolge des abrupten Bremsmanövers jedoch erlitten zwei Fahrgäste im Bus leichte Verletzungen.

