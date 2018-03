POL-KA: (PF) Pforzheim – Zwei Verletzte nach Unfall an Pforzheimer Kreuzung

Pforzheim (ots) – Zwei verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag an einer Pforzheimer Kreuzung ereignete.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei befuhr der 30-jährige Fahrer eines Seats gegen 12:40 Uhr die Habermehlstraße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Kirchenstraße bog er bei Grünlicht nach links ab, übersah dabei aber offenbar den entgegenkommenden BMW eines 66-Jährigen, der seinerseits die Kreuzung bei Grünlicht geradeaus überqueren wollte. In der Folge kam es zur frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der BMW-Fahrer sowie seine 67-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Die zwei beteiligten Pkw waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Kleine Mengen von ausgelaufenen Betriebsstoffen wurden von der Feuerwehr entfernt.

