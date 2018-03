POL-KA: Pforzheim – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr, einen Sachschaden von 1.500 Euro.

Vermutlich bei einem Rangiervorgang wurde der VW, der ordnungsgemäß am Sportplatz in der Adolf-Richter-Straße in Pforzheim abgestellte wurde, beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug geht die Polizei von einem Lkw als Verursacher aus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachten konnte und sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

