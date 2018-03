POL-KA: (PF)Pforzheim – Pfefferspray bei Streit auf Ü30-Party eingesetzt

Pforzheim (ots) – Bei einem Streit zwischen einen 34-Jährigen und einem 31 Jahre alten Mann während einer Ü30-Party in der Pforzheimer Nordstadt am Sonntag gegen 02.25 Uhr hat der Ältere wohl Pfefferspray eingesetzt und seinen Kontrahenten am Auge verletzt. Jener kam mit einer Augenreizung zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei eilten wegen einem gemeldeten Streit unter mehreren Personen vor Ort. Allerdings waren die Auseinandersetzungen bereits beigelegt. Bei den Schilderungen der Zeugen und Beteiligten hatten sich indessen einige Ungereimtheiten ergeben. Die genauen Umstände versucht nun das Polizeirevier Pforzheim-Nord herauszufinden, das die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen hat.

