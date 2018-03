POL-KA: (PF)Pforzheim – Rauchentwicklung nach Kurzschluss im Sicherungskasten

Pforzheim (ots) – Ein Kurzschluss in einem Sicherungskasten führte am Montag gegen 17.20 Uhr zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Calwer Straße. Verletzte gab es dabei nicht.

Nach ersten Feststellungen war im Zuge von Renovierungsarbeiten durch die Anwendung von Tapetenlöser Feuchtigkeit in den Verteilerkasten eingedrungen. Die insgesamt 16 vor Ort geeilten Wehrleute der Pforzheimer Berufsfeuerwehr konnten beim Eintreffen erste Flammenbildungen abgelöscht werden. Gebäudeschaden war nicht entstanden. Vorsorglich war auch ein Rettungsteam am Einsatzort.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3890274