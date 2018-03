Pforzheim (ots) – Zwei Einfamilienhäuser waren am Freitag und Samstag das Ziel unbekannter Diebe. Ein Zeuge hatte am Samstag gegen 19.40 Uhr am Sonnenberg in der Julius-Naeher-Straße zwei Männer beobachtet, die aus einem Nachbaranwesen kamen und in …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3883268