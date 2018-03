POL-KA: (PF)Pforzheim – Zwei Fußgängerinnen bei Verkehrsunfällen verletzt

Pforzheim (ots) – Eine Schwer- und eine Leichtverletzte Fußgängerin waren am Dienstagnachmittag die Bilanz zweier Verkehrsunfälle in Pforzheim.

Gegen 14 Uhr wollte von einem Supermarktparkplatz in der Hohenzollernstraße kommend ein 34 Jahre alter Autofahrer nach rechts in die Hohenzollernstraße einbiegen. Dabei übersah er offenbar eine auf dem Gehweg querende 53-jährige Fußgängerin und erfasste sie leicht mit der Front. Die Frau fiel daraufhin zu Boden und wurde am Bein verletzt. Unter Einsatz eines Rettungsdienstes kam sie mir Verdacht auf eine Beinfraktur zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei einem weiteren Unfall in der Friedenstraße wollte gegen 18.40 Uhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin an der Gabelung der Vogesenallee nach links abbiegen. Dabei touchierte sie aus Unachtsamkeit eine 48 Jahre alte Fußgängerin, die dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug, die wohl keiner weiteren Behandlung bedurften.

