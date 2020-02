POL-KN: (Horb am Neckar) Verkehrsunfallflucht auf der Bundesautobahn A81 (04.02.2020)

Anzeige

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesautobahn A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb am Neckar ereignete. Die 51-jährige Lenkerin eines Ford Focus befuhr die Bundesautobahn auf Gemarkung der Stadt Horb am Neckar auf der in Fahrtrichtung Singen führenden Fahrbahn. Ihren Angaben zufolge fuhr sie hierbei mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn, als ein vorausfahrender Lkw plötzlich auf den linken Fahrstreifen wechselte und sie zum Ausweichen zwang.

Die 51-Jährige verlor bei dem Ausweichmanöver die Kontrolle über ihren Pkw und stieß gegen die Mittelleitplanke. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Schaden an der Mittelleitplanke wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Pkw der Geschädigten war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Bundesautobahn abgeschleppt werden.

Der unbekannte Lenker des unfallverursachenden Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Singen fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Lkw geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879, zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der gesuchte Lkw weiß lackiert und hatte keine Aufschrift auf der die Ladefläche überdeckenden Plane.

