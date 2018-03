Achern (ots) – Nach gezielten Einbruchsvorbereitungen ist am vergangenen Wochenende versucht worden, in ein Modegeschäft als auch in ein Schuhhaus in der Hauptstraße einzudringen. Zunächst wurde am Samstagabend kurz nach 20 Uhr eine in circa drei …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3884490