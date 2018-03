POL-OG: Achern – Mehrere Beanstandungen

Achern (ots) – Eine Verkehrskontrolle wurde am Dienstagmittag einem 26 Jahre alten Audi-Fahrer zum Verhängnis. Der Mann wurde gegen 13.30 Uhr in der Rheinstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er zwar ohne Führerschein dafür aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines A6 gesessen hatte. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3872766