POL-OG: Achern – Wertgegenstände aus Auto entwendet

Achern (ots) – Mehrere Gegenstände, darunter ein Geldbeutel wurden am Donnerstagmittag aus einem in der Rosenstraße abgestellten Fahrzeug entwendet. Laut Aussage des Bestohlenen war das Fahrzeug zur Tatzeit nicht verschlossen. Die um Bargeld und Kreditkarte erleichterte Geldbörse wurde wenig später durch einen Passanten in einem Mülleimer gefunden und beim Polizeirevier Achern/Oberkich abgegeben. Die Polizeibeamten haben die Ermittlungen eingeleitet.

