POL-OG: Appenweier, A5 – Zwei Leichtverletzte

Appenweier (ots) – Am heutigen Morgen kam es zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten auf der A5 kurz nach Appenweier in Richtung Offenburg. Der 75-jährige Fahrer eines VW fuhr gegen 8 Uhr auf der mittleren von drei Fahrspuren, als er nach plötzlich nach rechts lenkte und mit dem Ford eines 56-Jährigen kollidierte. Dieser wurde durch die Kollision an die Mittelleitplanke geschleudert und kam dort zum Stehen. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Beide Fahrzeug-Lenker wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde teilweise gesperrt und konnte gegen 9.30 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Der Gesamtschaden beziffert sich auf rund 35.000 Euro.

