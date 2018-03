POL-OG: Appenweier – Überschlagen

Appenweier (ots) – Ein abgebrochener Überholvorgang führte am Donnerstag gegen 5.30 Uhr zu einem Unfall auf der B28 kurz nach Appenweier. Der 26 Jahre alte Lenker eines Ford befuhr die Bundesstraße von Appenweier kommend in Richtung Kehl, als er kurz vor dem zweispurigen Bereich ein Auto überholen wollte. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der 26-Jährige wieder einscheren, wobei er in den Grünstreifen neben der Fahrbahn kam, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Der Ford blieb auf dem Wirtschaftsweg neben der B28 auf dem Dach liegen. Der 26 Jahre alte Lenker des Wagens wurde leicht verletzt und zur Behandlung in das Ortenauklinikum nach Offenburg gebracht.

