POL-OG: Appenweier – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Offenburg (ots) – Ein noch unbekannter Lenker eines silbernen Pkw VW überholte am Samstag, 03.03.2018, gegen 06:00 Uhr, auf der B 28 von Oberkirch kommend in Höhe Abfahrt zur B 3 einen vorausfahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, BMW. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der BMW komplett und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen. Der Lenker des silbernen Pkw VW setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. Der 34 jährige Fahrer des BMW wurde durch die Kollision leicht verletzt. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von 10000-12000 Euro. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl bitten eventuelle Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07851/8930 zu melden. /ar

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3881844