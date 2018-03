POL-OG: Au am Rhein – Vorfahrt missachtet

Au am Rhein (ots) – Die 26 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.20 Uhr leicht verletzt. Der 57 Jahre alte Lenker eines Opel befuhr zuvor die Goethestraße, als er der vorfahrtsberechtigten Mittzwanzigerin, an der Kreuzung zur Schillerstraße die Vorfahrt nahm. Der Opel der jungen Dame musste abgeschleppt werden.

