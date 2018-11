POL-OG: BAB 5 Gemarkung Renchen, Unfall mit einer schwer verletzten Person

Anzeige

Renchen (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:50 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier ein Verkehrsunfall bei dem die Fahrzeugführerin schwer und ihr Mitfahrer leicht verletzt wurden. Die Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Opel Zafira auf der Autobahn in südliche Richtung. Aus bislang unbekanntem Grund kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Zafira überschlug sich an der Böschung und kam im angrenzenden Gelände zum Liegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

/mh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4111631