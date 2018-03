POL-OG: Baden-Baden – An Ort und Stelle gesühnt

Baden-Baden (ots) – Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sind am Dienstagnachmittag von einer Streife des Polizeireviers Baden-Baden dabei überrascht worden, wie sie gegen 15.40 Uhr eine Bushaltestelle in der Rheinstraße mit einem Edding-Stift „verzierten“. Die auf Fußstreife befindlichen Ordnungshüter wiesen die Mädchen an, ihre fragwürdigen Künste an Ort und Stelle zu beseitigen. Durch die umgehenden Reinigungsarbeiten konnte ein möglicher Sachschaden als auch die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Sachbeschädigung verhindert werden.

