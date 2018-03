Baden-Baden (ots) – Zu einem Sachschaden von zirka 10.000 Euro kam es bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 9 Uhr. Die 22 Jahre alte Lenkerin eines VW-Golf befuhr die Bertholdstraße in Richtung Stadtmitte, als sie verkehrsbedingt an einem …

