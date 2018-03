POL-OG: Baden-Baden – Einbruch in Schneiderei

Baden-Baden (ots) – Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde in einer Änderungsschneiderei in der Ludwig-Wilhelm Straße eingebrochen. Die Inhaberin der Schneiderei hatte am Montagmorgen das gesamte Geschäft durchwühlt vorgefunden. Bis auf eine Handtasche wurde allerdings nichts entwendet. Erste Erkenntnisse lassen vermuten, dass die bislang unbekannten Eindringlinge durch Aufbrechen einer Tür, vom angrenzenden Treppenhaus, ins Innere des Ladens gelangten. Die Ermittlungen nach den Tatverdächtigen wurden eingeleitet.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3889909